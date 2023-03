Alastair Bruce: "Carlo III sovrano del futuro, ma lezione del passato aiuta'

Alastair Bruce of Crionaich racconterà in diretta per la tv l'incoronazione del sovrano inglese

Sovrintendente del castello di Edimburgo, sir Alastair Bruce of Crionaich non è soltanto molto vicino alla famiglia reale inglese, padrino tra l'altro del visconte di Severn, nipote della regina Elisabetta, è stato anche l'unico ad aver intervistato in tv la sovrana scomparsa. Sarà lui che racconterà in diretta l'incoronazione di Carlo III. In un'intervista esclusiva al settimanale francese 'Point de vue', il consulente della serie tv 'Downton Abbey' ha ricordato i funerali di queen Elizabeth. "La morte della regina Elisabetta purtroppo era attesa, vista l'età. Ha avuto un'esistenza piena, meravigliosa, la morte non è stata da meno. Si è spenta in Scozia, un paese che amava profondamente. Prima di lei solo Giacomo V morto nel 1542".

"E' stata una grande regina - ha aggiunto - Ha incarnato alla perfezione il suo ruolo, emblema della monarchia, sostegno della nazione". Ed a proposito della Scozia, ha poi spiegato ancora Alastair Bruce of Crionaich: "Anche Carlo III è molto legato alla Scozia. Adorava la nonna, queen Elizabeth, scozzese, e il giovane principe del Galles ha trascorso molto tempo nella residenza di Birkhall che ha deciso di non alienare dopo la scomparsa della consorte di re Giorgio VI".

Nessun passo falso, ad oggi, per Carlo III secondo Alastair Bruce of Crionaich. "Il ruolo di ogni sovrano muta con il tempo. Ad un re vengono richieste grandi doti di 'adattamento'. Certo la lezione del passato può aiutare. Ma il passato non dà il potere di forgiare il futuro". E sull'incoronazione di Carlo III ha concluso, lapidario, l'intervista a 'Point de vue': "Onestamente non so cosa accadrà il 6 maggio. Sicuramente sarà una cerimonia più breve rispetto a quella della regina Elisabetta del 1953. Le incoronazioni sono tutte molto simili tra loro, ma anche molto diverse. Un rimettersi in discussione continuo, un reinventarsi... Come la monarchia del resto", ha concluso.