Alatri, dg San Camillo: "Fatto il possibile ma danno cerebrale Thomas era devastante" - Video

“La notizia che nessuno si aspettava mai. Abbiamo fatto tutto il possibile ma da questa mattina l’elettroencefalogramma è piatto e quindi non ci sono clinicamente più possibilità”. Lo dice il dg dell’ospedale San Camillo di Roma, Narciso Mostarda, in un punto stampa dopo che è stata dichiarata la morte clinica di Thomas Bricca, il 18enne ferito da un colpo di pistola ad Alatri (Frosinone) lunedì sera.

“C’è un nuovo dramma e questo ci dovrebbe far riflettere - afferma Mostarda - Siamo molto, molto vicini alla famiglia. Abbiamo incontrato parte della famiglia, che ovviamente non riusciva a capacitarsi. Questi fenomeni probabilmente andrebbero attenzionati, non è il primo in quel quadrante della nostra regione, né in Italia”.

In merito alla possibile donazione degli organi, il direttore generale dell’ospedale San Camillo dice: “C’è ancora molta prudenza, i familiari stanno valutando con attenzione. Noi non vogliamo chiedere loro di prendere delle decisioni sotto la pressione dell’idea che ci possono essere degli organi di un 18enne che potrebbero salvare la vita ad altri. Lo sanno bene i familiari e stanno facendo una doverosa riflessione”. “La situazione era gravissima - sottolinea - il San Camillo ci ha abituati tante volte ai miracoli, questa volta non ce l’abbiamo fatta ma aveva un danno cerebrale troppo esteso, troppo devastante. Non ci sono state molte speranze fin dall’inizio ma è clinicamente morto da questa mattina”. (di Silvia Mancinelli)