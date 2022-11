Alba Parietti: "Mi avevano proposto di candidarmi al Senato ma ho rifiutato"

''Non dirò chi me l’ha chiesto, ma ho rifiutato immediatamente''. Così Alba Parietti, ospite di 'BellaMa’', il primo talk di parola in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.15 alle 17, nella puntata di martedì 8 novembre ha svelato a Pierluigi Diaco che le era stato proposto di candidarsi in Senato ma che lei ha rifiutato.

''La candidatura proveniva da una parte politica che non era la mia - ha raccontato la showgirl - quindi non avrei mai potuto accettarla per onestà intellettuale. Ma se anche fosse arrivata dalla mia stessa parte politica, proprio perché sono convinta che bisogna accettare dei compromessi quando si fa politica, non sarei stata in grado. Per cui, per la mia libertà e per rispetto a quella che è la mia storia familiare non avrei potuto'', ha concluso.