Albano (Mef): "Allo studio punto su settore servizi"

"Oggi è stata una giornata importante con il confronto con un settore come quello del facility management strategico sia dal punto di vista delle imprese che dei lavoratori, e che si prende di cura delle persone. Un settore che oggi ha lanciato un grido d'allarme per il caro-prezzi. Nella manovra interveniamo per il caro-energia ma certamente c'è un punto che stiamo approfondendo relativo al settore specifico e su questo non posso esprimermi perchè siamo in fase di redazione e approfondimenti. Certamente un primo passo di un percorso che dovrà essere compiuto nel prossimo periodo. E' un primo passo che potrebbe essere importante per definire una legge quadro, una regolamentazione e lasciare che le imprese anche attraverso la sussidiarietà possano essere protagoniste in questo settore". Lo ha detto Lucia Albano, sottosegretaria al Mef, conversando con Adnkronos/Labitalia a margine della seconda e conclusiva giornata della settima edizione di LiFE (Labour intensive Facility Event) presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma, promosso da Confindustria servizi Hcfs, e che raccoglie, ogni anno, le più importanti imprese del comparto del facility management e dei servizi integrati in Italia.