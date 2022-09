Albert Bourla, numero uno Pfizer di nuovo positivo al Covid

Nuovo contagio da Sars-CoV-2 per Albert Bourla, numero uno di Pfizer. "Sono risultato positivo a Covid - ha annunciato con un tweet il presidente e Ceo del colosso farmaceutico Usa -. Mi sento bene e senza sintomi".

"Non ho ancora ricevuto il nuovo booster bivalente" aggiornato a Omicron "perché stavo seguendo le linee guida dei Cdc", i Centers for Disease Control and Prevention americani, "aspettando 3 mesi dal mio precedente caso Covid che risale a metà agosto. Anche se abbiamo fatto grandi progressi, il virus è ancora con noi", ha ammonito Bourla.