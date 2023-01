Alcaraz stop per infortunio, salta gli Australian Open 2023

Carlos Alcaraz, numero 1 del tennis mondiale, salta per infortunio gli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in programma dal 16 al 30 gennaio a Melbourne. "Quando ero nel mio momento migliore prima della stagione, mi sono infortunato con un gesto fortuito e forzato durante l'allenamento, questa volta al muscolo semimembranoso della gamba destra. Avevo lavorato molto per arrivare al top in Australia", annuncia il 19enne spagnolo sui social, ufficializzando la rinuncia ai tornei in programma in Australia, compreso l'Open. "E' un momento duro ma devo essere ottimista, recuperare e guardare avanti. Ci vediamo nel 2024", dice rivolgendosi agli appassionati australiani.