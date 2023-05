ALD Automotive completa con successo l’acquisizione di LeasePlan

ALD Automotive ha completato con successo l’acquisizione del 100% delle azioni del gruppo LeasePlan, una delle aziende leader nel mondo per la gestione delle flotte e della mobilità aziendale.

Si tratta di una importante svolta che posiziona il nuovo gruppo, formato come il leader globale nella mobilità sostenibile con una flotta totale gestita nel mondo di 3,3 milioni di veicoli.

Per guidare lo sviluppo strategico in Italia, Tim Albertsen, CEO di ALD Automotive | LeasePlan, ha nominato Philippe Valigny , già Managing Director di ALD Automotive in Italia - Country Managing Director della nuova entità.

Alberto Viano invece è stato nominato Deputy Country Managing Director.

La nuova entità farà leva su economie di scala e capacità complementari per rafforzare la propria competitività.