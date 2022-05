Alder (IOSCO): cripto valute, servono norme globali

Potrebbe arrivare entro il prossimo anno un organismo per coordinare a livello globale le norme che regolano le criptovalute. La previsione è di Ashley Alder, presidente dell'International Organization of Securities Commissions (IOSCO), intervenuto a una conferenza online organizzata dal think tank OMFIF - Official Monetary and Financial Institutions Forum. Sotto la lente dei regolatori il boom del mercato delle cripto e i loro legami con la finanza tradizionale. Possiamo dire che le critpovalute siano una delle tre C che meritano la maggiore attenzione, con il Covid e il Cambiamento climatico. Questa settimana la California per voce del Governatore Newsom ha annunciato che presto sarà adottato un quadro normativo a livello statale, mentre New York ha messo al bando il mining di Bitcoin.