Il ritrovamento del corpo in via Caetani, a Roma

Il 9 maggio 1978 la morte dell'onorevole Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse. Il corpo senza vita venne ritrovato a Roma, in via Caetani, all'interno di una Renault 4 rossa. Moro era stato rapito 55 giorni prima dalle Br.