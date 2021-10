Alec Baldwin e tragedia con pistola, stop al film: "Cast sconvolto"

Dopo il tragico incidente sul set del film western 'Rust' che vede coinvolto Alec Baldwin -con la morte di una persona per un colpo di pistola-, "il cast intero e lo staff sono davvero sconvolti dalla tragedia odierna". E' quanto si legge in una dichiarazione della Rust Movie Productions Llc, riportata dal New York Times. "Abbiamo fermato a tempo indefinito la produzione del film e collaboriamo a pieno con le indagini", aggiunge la dichiarazione che assicura assistenza alle persone coinvolte "mentre lavoriamo per elaborare questo terribile evento" e fa le condoglianze alla famiglia della direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

