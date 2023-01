Alemagna, lo storico brand di Autogrill apre le porte a Linate

È atterrato all’aeroporto di Milano Linate uno dei più noti brand storici di Autogrill, Alemagna, che, in occasione del Natale, ha aperto le porte ai viaggiatori in transito nello scalo milanese. Il punto vendita, che nel nome richiama l’omonima azienda alimentare italiana fondata nel 1921 e specializzata nella produzione dolciaria, combina tradizione ed eccellenza con creatività e innovazione.

Per la progettazione e costruzione del locale, Autogrill ha infatti implementato le Green Store Guidelines, linee guide redatte sulla base del protocollo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sviluppato dallo U.S. Green Building Council con l’obiettivo di certificare il livello di sostenibilità ambientale degli edifici. Lo scopo del protocollo LEED è quello di aumentare i risparmi energetici e idrici degli edifici, diminuendo parallelamente le emissioni di anidride carbonica.

“L’apertura del punto vendita Alemagna nel city airport milanese consolida l’impegno di Autogrill nel valorizzare le eccellenze della tradizione italiana e nel proseguire il percorso di sempre maggiore responsabilità verso la sostenibilità ambientale”, ha commentato Luca D’Alba, General Manager Italy di Autogrill. “Attraverso le Green Store Guidelines, Autogrill fornisce indicazioni chiare e misurabili per la progettazione e costruzione di nuovi punti vendita o per la ristrutturazione di locali storici già esistenti, che siano in grado di potenziare gli interventi di ottimizzazione delle prestazioni energetiche, dell’efficienza idrica, della scelta dei materiali di costruzione, della gestione dei rifiuti e della qualità ambientale dei locali, con l’obiettivo di tutelare il benessere dei viaggiatori e salvaguardare l’ambiente”.

Da Alemagna i viaggiatori possono assaporare sandwich e panini e lasciarsi avvolgere dalla dolcezza della pasticceria firmata dai migliori maestri pasticceri d’Italia. Alemagna caffè pasticceria è il luogo ideale per godersi il piacere di un ottimo caffè espresso, scegliere un panino dalle delicate farciture e farsi coccolare dai profumi della pasticceria a ogni ora del giorno, scegliendo anche di portare con sé alcune prelibatezze.

Per la creazione della brand identity del nuovo flagship store, Autogrill si è avvalso della collaborazione di FutureBrand, che ha sviluppato un’immagine senza tempo, in grado di onorare il passato e proiettarlo nella contemporaneità. Dall’evoluzione del motivo decorativo del monogramma Alemagna, è stato creato un segno luminoso che veste gli spazi di un’allure elegante ispirata al mondo scintillante delle maison di moda e alla ricercatezza degli incarti delle antiche pasticcerie.