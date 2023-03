Alessandra Turri, Canta Via L’Insicurezza: il Bestseller su come esprimere il proprio potenziale con il canto

Milano, 21.02.2023 – Molti di noi pensano che sia impossibile avere una voce versatile, un timbro piacevole, distintivo, unico, esattamente come quello del proprio cantante preferito. Eppure, valorizzare al massimo la propria voce è possibile. Tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano superare le proprie insicurezze con il canto ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Alessandra Turri “CANTA VIA L’INSICUREZZA. Manuale Di Istruzioni Per Dare Voce Alla Tua Voce” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per valorizzare al massimo la propria voce così da far emergere la versione migliore di sé stessi.

“Questo libro vuole essere una guida pratica, con esercizi sia mentali che fisici, rivolta a tutti coloro che desiderano conoscere meglio se stessi e le proprie potenzialità attraverso la propria voce” afferma Alessandra Turri, autrice del libro. “Quando ho iniziato a studiare ero io quella cantante insicura che avrebbe avuto tanto bisogno di un manuale di sopravvivenza. Penso che nella vita la cosa più importante sia comunicare buone passioni, buoni sentimenti e preziose esperienze. Sono certa che questo mio libro sarà di grande utilità per tanti”.

Secondo l’autrice, fare tanta pratica è fondamentale per dare alla propria voce un tono versatile con un timbro piacevole, distintivo, unico, esattamente come quello del proprio cantante preferito. Motivo per il quale Alessandra Turri ha pensato bene di inserire all’interno del proprio manuale tecniche e strategie, a volte un po’ fuori dagli schemi tradizionali, che fanno del Metodo vocAle® l’alleato principale per chiunque desideri aumentare la propria autostima personale attraverso il canto.

“Cantare è qualcosa di naturale, ma allo stesso tempo è un processo che coinvolge interamente corpo, mente e sensazioni. Per questo è soggetto a interferenze e condizionamenti che spesso bloccano il suo flusso naturale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questo libro, frutto dell’esperienza personale dell’autrice, va quindi a condividere suggerimenti pratici e piccoli trucchi che possono aiutare il lettore a vivere al meglio la propria voce, facendo della sensibilità un punto di forza e non di debolezza”.

“Conosco Bruno Editore grazie a molti ebook di formazione che ho letto in passato. Ho pensato sin da subito che fosse l’editore capace di valorizzare più di tutti gli altri i singoli autori” conclude l’autrice. “Lo staff di Giacomo Bruno aiuta l’autore ad esprimere al meglio il proprio potenziale editoriale, a partire dalla prima stesura del testo fino alla pubblicazione vera e propria”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3I55t4X

Alessandra Turri, classe 1977. Cantante e insegnante di canto da più di 20 anni. La voce è la sua passione e il suo lavoro a 360 gradi. Conta migliaia di concerti sui palchi di tutta Italia e all’estero, partecipazioni come corista turnista in dischi di noti artisti americani e spagnoli, collaborazioni internazionali con il suo progetto inedito House Of Noises. Negli anni, oltre agli studi specifici, acquisendo titoli sia italiani che internazionali, si è interessata di crescita personale, neuroscienze legate alla musica e alle tecniche di apprendimento. Ideatrice del metodo vocAle® e dell’originale percorso di training LapalestravocAle®, ama insegnare così quanto ama esprimersi cantando. Il suo obiettivo è aiutare quante più persone a scoprire la migliore versione della propria voce nel modo più efficace, stimolante e veloce possibile, ricordando sempre che la musica è un viaggio di scoperta continuo. Il suo motto: “La mia esperienza può diventare la tua scorciatoia”. Sito web: www.alessandraturri.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it