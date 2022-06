Alessandro Andrei (Sca.Fi. Serramenti): “Le porte blindate garantiscono maggiore protezione e sicurezza in casa”

Le novità nei materiali e nelle prestazioni tecniche qualificano i più recenti modelli di porte d’ingresso delle abitazioni, che restituiscono ottima resistenza all’effrazione oltre all’isolamento acustico e termico.

Protezione e sicurezza per se stessi e i propri cari sono aspetti imprescindibili quando si pensa all’intimità della casa. La porta d’ingresso, in particolare, è l’elemento a cui si desidera prestare maggiore attenzione. I modelli blindati sono la risposta migliore in termini di resistenza all’effrazione, di isolamento acustico e termico. In questo ambito il mercato offre importanti novità, sia nei materiali che nelle prestazioni tecniche. “I nuovi modelli sono realizzati con materiali più performanti, ad esempio il poliuretano in sostituzione delle lastre in acciaio - spiega Alessandro Andrei, titolare di Sca.Fi. Serramenti a Parma –. Questi modelli garantiscono migliori prestazioni energetiche e un grado di sicurezza elevato, rispetto i normali portoni blindati”.

Altre importanti innovazioni sono i meccanismi di gestione apertura e chiusura delle porte blindate, che contribuiscono ulteriormente ad una maggior sicurezza e comodità, come le chiavi elettroniche decodificate. Oltre a questa ulteriore garanzia tecnica, importanti novità sono riscontrabili anche a livello di domotica. “La maggiore novità è sicuramente la correlazione dell’elettronica della porta di sicurezza con il proprio smartphone – spiega Andrei – Oggi si può gestire l’apertura e chiusura della propria porta d’ingresso anche a distanza tramite una semplice applicazione”.

Anche l’estetica è un requisito che qualifica la porta d’ingresso. Il design viene incontro a queste esigenze con finiture originali e personalizzabili, studiate per armonizzare l’immagine dell’abitazione. Le porte blindate, quindi presentano modelli e caratteristiche differenti. Per scegliere quella più adatta alla propria casa è importante avvalersi di un professionista che non solo semplifica l’operazione, ma garantisce assistenza nell’installazione e nella corretta posa. “Il mio consiglio è di affidarsi ad un rivenditore che abbia competenze e capacità di consigliare i vari prodotti che ci sono sul mercato, oltre alle opportune certificazioni. La sicurezza personale e dei propri cari è senza dubbio un tema molto delicato”, conclude Alessandro Andrei.

Il mondo delle porte blindate offre importanti soluzioni di alta efficienza e ricercata qualità sia per chi vive in un appartamento che in una casa singola. La Sca.Fi. Serramenti è un’azienda di Parma che opera nel settore da oltre 40 anni ed accompagna nell’acquisto dalla consulenza fino al montaggio a regola d’arte.

• CONTATTI: http://www.scafiparma.com/