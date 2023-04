De Felice: “L'azienda valuta in maniera costante trend e macrotrend mettendoli in relazione agli obiettivi attesi e alle proprie capacità di tolleranza e appetito al rischio; questo si traduce nella capacità di prendere decisioni che possono anche cambiare radicalmente le metodologie di controllo di gestione della cassa, del circolante anche in tempi molto rapidi” ha spiegato Alessandro De Felice, Chief Risk Officer Prysmian Group nell'ambito del Financial Forum.