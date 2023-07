Alessandro Gassmann: "Roma un letamaio ma non è colpa di Ama"

"Oggi mi sono fermato a parlare con tre lavoratrici dell'Ama sulla situazione drammatica e maleodorante di tutta la città. Mi hanno detto che: 1 mancano di mezzi perché rotti e mai riparati, 2 che mancano di personale (2500 aggiunti dovrebbero arrivare x il Giubileo) e soprattutto quando un camion che carica i rifiuti li porta ai punti di raccolta, si formano file infinite perché il sistema è scarso e lento". A scriverlo su Twitter, commentando le criticità della situazione rifiuti della città di Roma, è l'attore Alessandro Gassmann.

"Questo - spiega Gassmann - per capire che non dobbiamo prendercela con gli operatori, ma con chi non gli fornisce il modo di lavorare. Oggi a Roma 36 gradi. Per concludere un saluto a tutti i lavoratori di Ama che lavorano in condizioni difficilissime e spesso vengono insultati da chi è esacerbato dal letamaio che la nostra bellissima città è diventata".