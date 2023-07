Alessandro Pesaresi è il nuovo Presidente SITEB

Alessandro Pesaresi è stato nominato Presidente del SITEB – Strade Italiane e Bitumi. La nomina all’unanimità è arrivata al termine dell’Assemblea annuale dell’Associazione, la prima organizzata nella nuova sede di Bologna Fiere, che lo ha eletto all’unanimità.

Pesaresi è Presidente della Pesaresi Giuseppe SpA, azienda da oltre 50 anni impegnata nelle costruzioni edili e stradali, nel recupero e riqualificazione urbana, nel ripristino e nell’ammodernamento di grandi infrastrutture.

“Il mondo che ruota intorno al bitume ha subito profonde trasformazioni radicali negli ultimi anni”, ha dichiarato Pesaresi a margine dell’Assemblea, “Obiettivo principale del mio nuovo mandato sarà rafforzare la base associativa e rinsaldare ulteriormente i rapporti e il dialogo con le istituzioni nazionali e locali e con le stazioni appaltanti per supportare il settore delle strade e la filiera del bitume nelle strategie industriali del Paese e ribadire il ruolo del SITEB come punto di riferimento per questo comparto.

Se è vero che la buona riuscita del PNRR passa anche da questo settore, dobbiamo riuscire a dare il nostro contributo affinché si possano apportare delle modifiche alle norme attuali che regolano il settore delle infrastrutture. Al centro di tutte queste sfide non potrà non esserci il valore ambientale della nostra attività. Un campo in cui il nostro settore sta facendo passi da gigante negli ultimi anni per supportare il Paese nella transizione ecologica in atto”.

Alessandro Pesaresi sarà affiancato nel suo operato dal Vice Presidente dal Direttore dell’Associazione Stefano Ravaioli.