Alessandro Sanvito, Broker Imprenditore: il Bestseller su come costruire un’agenzia immobiliare di successo

Milano, 22.06.2021 – Secondo i dati attuali relativi al primo trimestre 2021, le compravendite delle abitazioni in Italia hanno registrato un aumento del 38,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un segnale questo che dimostra che il mercato immobiliare del nostro Paese ha finalmente voltato pagina dopo un anno, il 2020, caratterizzato come sappiamo bene dalla pandemia legata al COVID-19.

Per tutti quei titolari di agenzie immobiliari che sono stanchi di sacrificare la propria vita personale e affettiva per il proprio lavoro, esce oggi il libro di Alessandro Sanvito “Broker Imprenditore. Come Costruire Un’Agenzia Immobiliare Di Successo Con Un Team Capace Di Liberare Il Tuo Tempo e Aumentare I Tuoi Utili” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di capire qual è la strada giusta da seguire per strutturare un’agenzia immobiliare in maniera corretta e profittevole.

“In 111 pagine il mio libro è una vera e propria guida pratica in grado di rispondere a tutte le principali domande che un agente immobiliare è portato a farsi al fine di aumentare i profitti senza però sacrificare il proprio tempo libero” afferma Alessandro Sanvito, autore del libro. “Nello specifico, mostro al lettore quelle che sono le principali attività sulle quali concentrarsi per crescere velocemente potendo contare su un team di agenti seri e motivati”.

Secondo Sanvito, aumentare gli utili derivanti dalla propria attività e liberare parte del proprio tempo per dedicarlo a se stessi è possibile solo automatizzando i processi aziendali. Il segreto, a detta dell’autore, è tutto lì. Ecco perché è fondamentale, per chi fa questo mestiere, cambiare la propria mentalità. Solo passando infatti da una mentalità “artigiana” ad una “imprenditoriale” è possibile fare il salto di qualità.

“Una delle informazioni che viene comunemente condivisa da chi si occupa di intermediazione immobiliare è che questa professione, seppur bellissima, ad un certo punto arriva a togliere tempo libero al consulente” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Costruire pertanto un sistema che renda automatica l’agenzia e che permetta al titolare di liberare il proprio tempo libero potendo contare sul supporto del proprio team, è il passo fondamentale che fa davvero la differenza nel lungo periodo, tanto dal punto di vista aziendale quanto da quello personale”.

“Essendo Giacomo Bruno il massimo esperto degli ebook in Italia, ho voluto fortemente affidarmi a lui per la pubblicazione del mio libro” conclude l’autore. “Sono stato seguito con pazienza e professionalità durante tutte le fasi editoriali, a partire dalla stesura del libro fino alla sua conseguente pubblicazione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3pXkgUF

Alessandro Sanvito nasce a Seregno nel 1978. Dopo aver frequentato gli studi superiori, nell’anno 2000 entra nel settore immobiliare. Nel 2003 apre la sua prima agenzia e nel 2015 entra nel gruppo Re/max con 1 solo consulente. Oggi è a capo di un’organizzazione con oltre 90 consulenti, Re/max Expo Lab, una delle più grandi agenzie immobiliari sul territorio nazionale. Imprenditore curioso e appassionato, sempre alla ricerca di nuove strategie, ha come obiettivo quello di aiutare gli agenti immobiliari e i titolari di agenzia a costruire una carriera di successo che possa portare loro più guadagni, più libertà economica e più tempo libero. Sito web: http://www.brokerimprenditore.com

Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert, Direttrice del magazine Vivi a Fiori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it