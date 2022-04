Alessia Denaro alla XV edizione 'Festa del Libro' di Zafferana Etnea

Con il suo romanzo di esordio “Il Castello della Felicità”, edito da Salani, Alessia Denaro partecipa alla XV edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea prevista da oggi al 9 aprile e coordinata da Gabriella Zammataro. L’autrice presenterà il proprio romanzo sabato 2 aprile, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale di Zafferana Etnea. All’incontro, introdotto da Valeria Tedone, Calicanto Associazione Culturale, prenderanno parte Beppa Finocchiaro e Walter Fochesato. "Un invito per piccoli e grandi per riflettere insieme sul valore della felicità e le sue molteplici declinazioni - dice l'organizzazione -Il Castello della Felicità è, dunque, un inno all'importanza di accogliere tutte le emozioni, belle o brutte che siano, e soprattutto al valore inestimabile della condivisione: la vera ricetta della felicità. Tristano, il protagonista del romanzo, è un bambino che non si rassegna ad essere visto con gli occhi di qualcun altro e trova il coraggio di ribellarsi allo stereotipo imperante. Ed ecco che la diversità diventa un potente strumento per entrare in correlazione con l'altro, un modo di vedere il prossimo ed accettare il suo essere diverso".

Nato quindici anni fa dalla passione e dall’entusiasmo di un gruppo di donne tenaci e appassionate, all’interno di un accordo di reti scolastiche sul territorio, la Festa del libro di Zafferana Etnea torna oggi in presenza – dopo due anni di pausa a causa della pandemia da Covid-19 – proseguendo la propria missione nella promozione della cultura. Un momento irrinunciabile per seminare storie che vede il libro al centro del viaggio animato dall’incontro con scrittori e illustratori. L’incontro di domani con l’autrice Alessia Denaro "costituisce, senz’altro, un’occasione per confrontarsi su un tema significativo: che cos'è la felicità? Una domanda ricca di sfumature che l'essere umano si pone da sempre e su cui ognuno ha la propria legittima risposta". Sarà presente l’autrice.

Il programma della XV edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea è disponibile su: https://festadellibrozafferana.it/ Alessia Denaro è di Avola, ha studiato all’università a Roma e adesso vive lì con il marito e i loro figli. Ha lavorato come avvocato in uno studio internazionale e si è occupata di finanza in una grande banca destreggiandosi tra contratti e pareri legali per molto tempo. Poi ha deciso che era ora di smettere e di dedicarsi alla sua passione di sempre: la letteratura. Il Castello della felicità, edito da Salani è il suo primo romanzo.

Ma qual è la storia del Castello della Felicità? Il racconto è la storia di Tristano De Felicis, un bambino di dieci anni che ama le zucchine bollite ma non riesce mai a guardare le cose dal lato positivo. Suo padre, il barone De Felicis III, è invece l'esatto opposto, essendo il proprietario del Castello della felicità, uno sperduto maniero dove si pratica anche un trattamento per ritrovare il buonumore che induce Tristano alla fuga. Il ragazzo si ritrova, così, in un luogo misterioso: un parco divertimenti abbandonato. Da qui ha inizio l'avventura che porterà Tristano a superare tutte le paure e le preoccupazioni per salvare la libertà di persone innocenti, grazie al suo coraggio ed in compagnia di nuovi ed inaspettati amici.

La XV edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea è organizzata dal Circolo Didattico di Zafferana Etnea in collaborazione al Comune di Zafferana, all’Associazione Culturale Calicanto di Zafferana, alla rivista Andersen, all’Accademia di Belle Arti di Catania e in rete con altre 20 Istituzioni Scolastiche del territorio di Catania e Siracusa e coinvolge oltre 10.000 bambine e bambini, studentesse e studenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado. In calendario tavole rotonde, incontri, dibattiti sul ruolo della scuola, presentazioni di libri e collane editoriali, percorsi di formazione per docenti e operatori del settore, reading e laboratori dedicati alla didattica della scrittura, della lettura, della narrazione e dell’illustrazione, concerti e spettacoli. Il manifesto di questa edizione è opera dell’illustratore Alessandro Sanna, uno dei nomi più noti nel campo dell’illustrazione e vincitore del Premio Andersen 2009 come Miglior Illustratore.