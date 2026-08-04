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Alessia Trivelli

Alessia Trivelli

Caposervizio Redazione Speciali

Alessia Trivelli è una giornalista professionista iscritta all’Odg del Lazio dal 1997 - dopo essersi formata alla Scuola di giornalismo di Urbino - ed è in Adnkronos dal 2002. In precedenza, ha collaborato con Il Messaggero, L’Espresso e la Rai e ha tenuto corsi post-dottorato presso l’Università di Roma La Sapienza e la Lumsa.

Nel Gruppo Gmc-Adnkronos ha coordinato la redazione verticale Labitalia, specializzata in lavoro e attività produttive, e attualmente è caposervizio della redazione Speciali, con vocazione di approfondimento multimediale e multicanale.

Da oltre 20 anni, segue da vicino i temi turismo e ospitalità, food & wine, made in Italy e design, oltre a raccontare storie di impresa e di mestieri.

Parla tre lingue, da sempre appassionata di viaggi, è socia del Gist-Gruppo italiano stampa turistica.

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giornalista turismo ospitalità food & wine made in Italy design
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