Lunedì 31 ottobre in San Francesco, dalle ore 18.30 alle 20.30, in anteprima, si terrà la proiezione del primo episodio della serie fantasy originale “Aletheia 3300 - Non Svaniremo” (dal 18 ottobre su Eventbrite sarà possibile prenotare gratuitamente il proprio posto per i possessori di biglietto di LC&G). Dopo la proiezione, seguirà un talk e un Q&A in sala con CamiHawke, Guglielmo Scilla, Adriano Santucci e Martina Permegian. A condurre il Dungeon Master e creatore del mondo fantasy originale di Aletheia, Claudio Di Biagio

Per chi non conosce il mondo di Aletheia nessun problema: un corto animato prima dell’episodio in pochissimi minuti racconterà la mitologia del mondo.

La serie “Non Svaniremo” racconta l’epica avventura vissuta da quattro anime eroiche per salvare il mondo. Il bene e il male sono due concetti estremamente legati in questa storia e il destino di Aletheia è in pericolo: Ithron e la sua energia stanno conquistando e distruggendo ogni cosa.

I protagonisti di questa avventura di ruolo sono Hans De Vir, umano, chierico (interpretato da Guglielmo Scilla); Luthien, mezzelfa, stregona della magia selvaggia (interpretata da CamiHawke); Brethil, elfa, ranger dei boschi (interpretata da Martina Permegian); e infine Arbogast De Vir, umano, paladino (interpretato da Adriano Santucci).

Potete vedere in questo video il prologo e la presentazione dei personaggi di questa epica campagna.