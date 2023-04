Alex Baroni, 21 anni fa la morte: il ricordo di Giorgia

"Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano". Così Giorgia in un tweet nel giorno del 21esimo anniversario della morte di Alex Baroni, suo ex compagno.

i ricordi no, restano. — giorgia (@Giorgia) April 13, 2023

Il 13 aprile 2002, dopo 25 giorni di coma in seguito a un terribile incidente stradale a Roma, Alex Baroni morì: aveva 35 anni.

Ogni anno Giorgia ricorda il suo ex. Oggi lo ha fatto anche su Instagram con una storia in cui si sente la voce del cantautore.