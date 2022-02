Alex D’Alessandro: “Il conto corrente va difeso dall’inflazione con una corretta gestione e senza la paura di investimenti”

I conti correnti fermi rischiano di ostacolare il benessere economico dei risparmiatori italiani, soprattutto in tempi di inflazione. Per investire al meglio il proprio capitale occorre affidarsi a un consulente professionista, in grado di elaborare una strategia finanziaria corretta e misurata sugli obiettivi di spesa o risparmio.

Milano, 2 febbraio 2022. L’Italia è da sempre un paese di grandi risparmiatori. Secondo i dati ufficiali, circa 2.000 miliardi di euro sono attualmente fermi sui conti correnti. Una quantità enorme di capitali immobili e con tassi quasi a zero, se non a volte negativi, che quindi perdono di valore rispetto all’inflazione che come sappiamo è in forte crescita. A fronte di questo dato significativo, tenere fermi i propri risparmi potrebbe non essere la scelta migliore nel lungo periodo a causa della perdita del potere d’acquisto di anno in anno.

“Sui conti correnti fermi stanno perdendo valore oltre 2000 miliardi di euro - evidenzia il consulente finanziario Alex D’Alessandro - Tre sono i problemi che non tutti i risparmiatori conoscono: il primo è l’aumento delle tasse sul mattone, e quindi se venissero fatte riforme sul catasto i costi potrebbero anche raddoppiare. Il secondo è l’inflazione salita alle stelle, rispetto alla quale, se si continua ad investire i risparmi in modo tradizionale, si può rischiare la distruzione dei propri capitali. Infine, terza questione da non sottovalutare, è se gli ETF (Exchange-Traded Fund) siano effettivamente la migliore soluzione per correre ai ripari da questi pericoli”.

I capitali dei risparmiatori italiani, quindi, possono risultare compromessi se rimangono troppo fermi nei conti correnti. Per far remunerare le proprie disponibilità economiche alcuni scelgono il fai-da-te, ma può essere un rischio se non si conoscono in modo chiaro le dinamiche del mondo finanziario. Per questo affidarsi ad un consulente professionista significa trovare la migliore soluzione personalizzata, perchè potrà analizzarla con metodo e strategia. “La prima operazione da fare è un check-up preliminare - spiega Alex D’Alessandro - per capire, in primo luogo, se questi denari devono essere custoditi effettivamente nei conti correnti per esigenze previste nel breve tempo. Un motivo possono essere le incertezze economiche che stiamo vivendo, che possono provocare problemi di salute da dover affrontare o preoccupazioni sulla non continuità della propria attività professionale. Diversamente, invece, si possono analizzare strategie e prodotti finanziari mirati per un investimento. Questa indagine serve a comprendere se il patrimonio liquido nel conto corrente ha necessità di restare fermo per reali esigenze oppure è legato a false credenze e luoghi comuni sul risparmio o anche a precedenti investimenti con esiti negativi. Ci sono molti errori che quasi sempre i risparmiatori inconsapevoli commettono per la paura di perdere soldi e che magari li portano a distruggere i risparmi di una vita”.

Il consulente finanziario può guidare il risparmiatore attraverso un metodo, una disciplina e una strategia misurata alle sue esigenze. “L’obiettivo è che nei prossimi dieci anni, se l’inflazione continua a crescere o a rimanere su questi livelli, i risparmiatori possano avere lo stesso potere di acquisto”. Con una consolidata esperienza nel settore, Alex D’Alessandro fornisce servizi finanziari e non per la protezione a 360 gradi del patrimonio familiare di un imprenditore o di un professionista.

