Alfa, nuovo 'sguardo' e nuovi contenuti per Giulia e Stelvio

Alfa Romeo aggiorna Giulia e Stelvio con un intervento stilistico sul frontale che punta a creare un chiaro e forte family feeling con l'ultima arrivata, la Tonale. E proprio in occasione del Porte Aperte dedicato alla nuova Tonale Plug-in Hybrid Q4, in programma nel weekend dell’11 e 12 febbraio, potranno essere ammirati gli interventi stilistici con i sofisticati fari '3+3' Full-LED Matrix adattivi (che ricordano lo stilema introdotto sulle iconiche Alfa SZ Zagato e sul concept Proteo) e una inedita griglia del 'Trilobo' mentre all'interno si riconosce un nuovo quadro strumenti totalmente digitale e lo storico design “a cannocchiale”.

Nel quadro strumenti campeggia il nuovo schermo TFT da 12,3” - totalmente digitale - da cui accedere a tutte le informazioni sulla vettura e ai parametri relativi alle tecnologie di guida autonoma. Inoltre, il cluster può essere riconfigurato attraverso tre layout: “Evolved”, che rappresenta la visione progettuale delle Alfa Romeo del futuro valorizzando l’area centrale dello schermo pur mantenendone i 2 quadranti laterali; “Relax”, con un focus specifico sul comfort, libero da dettagliate informazioni vettura e caratterizzato dall’ assenza dei 2 quadranti; e infine “Heritage”, che si ispira ai modelli iconici del marchio degli anni 60 e 70, con dettagli distintivi come i numeri invertiti sull'estremità finale del tachimetro.

In un 'collegamento hi-tech' con la Tonale anche sulle nuove Giulia e Stelvio sarà presto disponibile la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), un’esclusiva mondiale nel panorama automotive che il Brand globale italiano ha lanciato prima sul Suv lanciato nel 2022 e che renderà disponibile sull’intera gamma. La tecnologia si basa sul concetto di “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura. Basandosi sulla selezione del cliente, l’NFT genera una certificazione in cui vengono riportati i dati sulla vita della vettura. Certificazione che può essere utilizzata come garanzia del buon mantenimento del veicolo, supportandone di conseguenza il valore residuo.

L'offerta delle Nuove Giulia e prevede quattro allestimenti disponibili, a partire da Super, per poi salire con Sprint (che include numerosi optional dalla forte connotazione sportiva) mentre ai vertici della gamma ci sono l’allestimento Ti, elegante e distintivo e la versione Veloce, che offre il massimo in termini di performance e sportività. Sul fronte motori le Nuove Giulia e Stelvio saranno disponibili nelle versioni diesel da 160 CV a trazione posteriore insieme alle motorizzazioni benzina da 280 CV e diesel da 210 CV a trazione integrale.

L’offerta commerciale di Nuova Giulia e Nuovo Stelvio prevede soluzioni d’acquisto e di mobilità, ritagliate su misura delle diverse esigenze, offerte da FCA Bank e Leasys con una rata a partire da 490 euro al mese che include un anno di estensione di garanzia e con un anticipo a partire da 10.920 euro per Nuovo Stelvio e da 10.980 per Nuova Giulia. Con Noleggio Chiaro di Leasys il canone mensile è di 489 euro e un anticipo di 13.900 euro per Nuova Giulia e 499 euro con un anticipo di 14.900 euro per Nuovo Stelvio. La formula include 36 mesi e 60.000 km.