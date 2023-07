Alfa Romeo B-SUV: un sondaggio per la scelta del nome

Alfa Romeo presenterà entro il 2024 un nuovo B-SUV compatto.

Dopo il grande successo della Tonale e il restyling della Giulia e Stelvio, il marchio del Biscione continua ad allargare la gamma, così rende ufficiale l’arrivo di un nuovo B-SUV, Alfa Romeo lancia così un sondaggio sul futuro nome del suo nuovo modello.

Rappresenterà l’entrata ufficiale, l’esordio del Marchio nel segmento delle elettrificate, il nuovo modello sarà totalmente inedito e avrà un ruolo fondamentale nella strategia del Brand di Arese.

Tonale ha rappresentato “La Metamorfosi”, portando Alfa Romeo nel segmento dell’elettrificazione grazie all’introduzione di motorizzazioni ibride e ibride plug-in.

Il nuovo B-SUV Alfa Romeo avrà un ruolo di “Game Changer"

Punta a essere protagonista nel contesto Urbano, la prima proposta completamente elettrica firmata Alfa Romeo arriverà nella prima metà del 2024.

Nell’attesa di saperne di più, il Biscione adotta una nuova strategia di comunicazione, coinvolgendo il suo pubblico nella scelta del futuro nome del suo nuovo SUV compatto.

Stelvio e Tonale rappresentano due passi montati, le prime ipotesi sul nick “Brennero” sono state totalmente smentite dai vertici Alfa Romeo, così sui canali social ufficiali del marchio, il popolo degli alfisti potranno dire la loro ed esprimersi in merito al futuro nome dello Sport Urban Vehicle.

DNA sportivo, dimensioni compatte per essere agile in città e a zero emissioni per sposare la nuova strada tracciata dalla Tonale: nei prossimi mesi sicuramente saranno rilasciati altri indizi che delineeranno meglio la nuova proposta tra le B-SUV.