Alfa Romeo Giulia: Best Car 2023

La berlina sportiva italiana è stata premiata con il titolo di Best Car 2023, Alfa Romeo Giulia conquista i lettori di “auto motor und sport”.

Alfa Romeo Giulia continua a conquistare i lettori della rivista “auto motor und sport”. Sono oltre 100.000 i lettori che hanno eletto con il titolo di “Best Car 2023” la quattro porte italiana.

Per la sesta volta, Alfa Romeo Giulia vince una edizione di Best Car, un’auto che piace molto ai tedeschi, la sportiva di Arese ha avuto la meglio nella sua categoria, con il 19,5% dei voti, lasciandosi alle spalle 17 concorrenti.

Notevole successo anche per l’Alfa Romeo Tonale, il SUV compatto ha ottenuto un ottimo 2 posto nella categoria “Compact SUV-Importers”, mentre la Stelvio si è posizionata terza nella categoria “Large SUV-Importers”.

Niccolò Biagioli, Direttore del Marchio Alfa Romeo in Germania ha ritirato il premio a Stoccarda, le sue dichiarazioni testimoniano la grande passione che il brand italiano trasmette, un prezzo che sicuramente è uno stimolo per raggiungere nuovi obiettivi, in un futuro che è sempre più elettrificato.

Alfa Romeo Giulia: una berlina sportiva

Si tratta della 47esima edizione del premio “Best Cars”, la testata giornalistica tedesca ha invitato i propri lettori ad esprimere una preferenza su 422 veicoli attualmente commercializzati sul mercato europeo, auto suddivise in 13 categorie, incluse le vetture di importazione.

Recentemente sottoposta a un restyling che ne ha cambiato soprattutto il frontale, la Giulia sfoggia anche una tecnologia premium, essendo dotata del sistema NFT, un registro virtuale inviolabile che consente di riportare fedelmente la vita della vettura su di un foglio elettronico, un plus che si rivela molto valido soprattutto in fase di rivendita della vettura e di acquisto di seconda mano.