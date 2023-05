Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario: la leggenda continua

Due nuove serie speciali realizzate in soli 100 esemplari rendono omaggio allo storico Quadrifoglio: sono le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario sono due special edition celebrativi di un mito. Tutto ebbe inizio nel 1923, esattamente il 15 aprile, in occasione della XIV edizione della Targa Florio, quando Ugo Sivocci scelse il Quadrifoglio come emblema di sportività sui cofani delle vetture del Marchio del Biscione.

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario saranno prodotte in sole 100 esclusive unità per modello. Tante le novità che caratterizzano queste due edizioni speciali, cambia rispetto alla “Quadrifoglio” il frontale, ora con i proiettori “3+3” con fari Full-LED Matrix adattivi.

Il motore, il potente V6 da 2.9 litri, riceva una ulteriore iniezione di potenza arrivando a quota 520 cavalli (solo per Europa, UK e Cina), presente anche il differenziale autobloccante meccanico, frutto dell’esperienza progettuale maturata con la Giulia GTA e in grado di rendere la berlina e il SUV sportivo, ancora più veloci e stabili, in curva e alle alte velocità.

La Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario è dotata di uno splitter anteriore attivo, in grado di variare la sua incidenza/altezza in funzione del carico aerodinamico e di un impianto di scarico firmato Akrapovic.

La fibra di carbonio riveste anche cofano motore, calotte specchi retrovisori e minigonne dello Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario.

Entrambe le versioni sono equipaggiate delle esclusive pinze freno color oro, tinta che caratterizza l’emblema celebrativo dei 100 anni del Quadrifoglio, quest’ultimo collocato sul parafango di queste due edizioni speciali.

A completare una dotazione da supercar ci pensano i cerchi in lega sportivi bruniti a 5 fori da 19 e 21 pollici, rispettivamente per la berlina e SUV.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100 Anniversari sono disponibili in tre livree

● Rosso Etna

● Verde Montreal

● Nero Vulcano.

Nell’abitacolo figura la nuova strumentazione con display TFT da 12,3 pollici, dotata per l’occasione anche del nuovo layout Race che accoglie tutta una serie di informazioni fondamentali che ogni pilota vuole avere sotto controllo: contagiri, tachimetro e luce di cambiata per la guida in manuale.