Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio “100 Anniversario” protagonista della 1000 Miglia

Alfa Romeo è presente alla 41esima edizione della 1000 Miglia con ben 47 unità.

Parte oggi la nuova edizione della 1000 Miglia, una gara storica che quest’anno coinvolge oltre 400 vetture d’epoca dal valore inestimabile, Alfa Romeo, simbolo indiscusso dell’automobilismo sportivo italiano, partecipa con 47 vetture rarissime.

Tra questi tre preziosi esemplari appartenenti alla collezione Alfa Romeo e normalmente in mostra presso il Museo di Arese, si tratta della 1900 Sport Spider, della 2000 Sportiva, entrambe del 1954 e della 1900 Super Sprint del 1956. Tre gioielli che vedranno sedersi al posto guida tre piloti d’eccezione.

La 1900 Sport Spider sarà guidata da Costantin Andone e Marius Pop, fondatore della comunità virtuale Alfattitude, la 2000 Sportiva vedrà invece la coppia formata da Tom Wlaschiha, attore protagonista nella serie “Il trono di Spade” e “Stranger Things” e Ninacar Maria, automotive influenze, infine la 1900 Super Sprint gareggerà con al volante la coppia Velasca Lorenzo Quaglia e Giovanni Giuseppe Savini.

A supporto delle sue storiche vetture, alla 1000 Miglia 2023, Alfa Romeo impiegherà una Giulia Quadrifoglio 100 Anniversario.

Alfa Romeo 2000 Sportiva 1954

Un modello rarissimo, che sarà schierato in gara alla 1000 Miglia con il numero 296, la Alfa Romeo 2000 Sportiva è stata prodotta in soli due esemplari al mondo. Progettata nel 1954, era spinta da un motore 4 cilindri in linea da 2 litri, capace di sprigionare una potenza massima di 138 CV a 6.500 giri al minuto, per una velocità massima pari a 220 km/h. Il cambio è un manuale a 5 marce, la carrozzeria è in alluminio, al posteriore è presente un ponte De Dion.

Alfa Romeo 1900 Spider 1954

Realizzata in due soli esemplari al mondo, ha un peso di 880 chili, un motore da 138 CV e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Realizzata da Franco Scaglione per la carrozzeria Bertone, ha prestazioni da vettura moderna e una tenuta di strada elevata. Questa vettura gareggia alla 1000 Miglia 2023 con il numero 289.

Alfa Romeo 1900 Super Sprint 1956

Numero di gara 392 per una delle più affascinanti auto storiche del Biscione, una coupé elegante spinta da un 2 litri da 115 cv a 5.500 giri al minuto. Nasce sul telaio in versione corta della 1900 berlina.