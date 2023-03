Alfa Romeo: la nuova Stelvio arriva nelle concessionarie italiane

Nuova Alfa Romeo Stelvio arriva nelle concessionarie italiane. Un frontale completamente inedito dove spiccano i nuovi fari con tecnologia Full-Led Matrix adattivi, gruppi ottici che riprendono nello stile e forma quanto già visto sulla Tonale.

Un nuovo sguardo che rende ancora più accattivante la Nuova Alfa Romeo Stelvio e che di fatto crea un sottile ma evidente legame con il passato, cambia anche il Trilobo.

Tre moduli racchiusi sotto un’unica palpebra e che fungono sia da luce diurna che da indicatori di direzione, grazie alla tecnologia Adaptive Front Lighting System, il fascio luminoso dei fari abbaglianti viene regolato continuamente, mentre con il Glare-Free High Team Segmented Technology, quando si percorrono zone scarsamente illuminate, un sensore è in grado di rilevare le condizioni di traffico e attivare gli abbaglianti tenne conto anche dei veicoli che procedono nel senso opposto di marcia.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: tecnologia NFT

Una tecnologia che ha debuttato sulla Tonale e che ora è disponibile sulla Giulia e Stelvio, la NFT (acronimo di Non-Fungible-Token) si basa sul sistema “blockchain card”, un registro digitale, inviolabile, non modificabile dall’esterno, che riporta tutta la vita della vettura, un certificato che si rivela di grande utilità anche nel caso di acquisto del veicolo di seconda mano.

Sul model year 2023 della Stelvio, cambia anche la strumentazione, ora full digital, che si avvale di un nuovo schermo TFT da 12.3 pollici attraverso cui è possibile accedere a tutte le informazioni della vettura. Il guidatore può scegliere tra tre differenti layout della strumentazione, tra cui anche uno “heritage” che si caratterizza per una grafica molto simile a quella delle storiche strumentazioni delle vetture degli anni 60 e 70.

Nuova Alfa Romeo Stelvio con allestimento Competizione

Debutta sia sulle nuove Giulia e Stelvio la serie speciale Competizione, versione che rappresenta un mix di stile e tecnologia e che si caratterizza per la colorazione carrozzeria grigio opaco Moon Light, per i cerchi in lega da 21 pollici e per i rivestimenti interni in pelle con cuciture rosse a contrasto.

Di serie su questo allestimento è il sistema Alfa Active Suspension e l’impianto audio Harman / Kardon.