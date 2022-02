Alfio Bardolla: criptovalute, nuovo asset per raggiungere la Libertà Finanziaria

La società di formazione personale spiega come utilizzare al meglio il trading online per far fruttare i propri risparmi

Milano, 18 febbraio 2022 – Oggi sempre più spesso si sente parlare di criptovalute, Blockchain, NFT, Metaverso, ma molte persone ancora non sanno di cosa si tratta esattamente, e soprattutto non sanno le potenzialità di questi nuovi strumenti in termini di investimento.

Alfio Bardolla Training Group (ABTG), azienda leader in Europa di formazione finanziaria personale, per il 2022 ha deciso di puntare molto sulla formazione in ambito trading online, individuando in questa nuova opportunità un ulteriore strumento per raggiungere la propria Libertà Finanziaria, intesa come la capacità di mantenere inalterato il proprio stile di vita grazie a entrate automatiche indipendenti dalla propria attività lavorativa. Il nuovo asset si aggiunge a quelli tradizionali da sempre esplorati da ABTG: Business, Trading tradizionale, Immobili e Internet Royalty.

Molte persone sono ancora anacronisticamente diffidenti nei confronti delle criptovalute, perché non sanno cosa ci sia dietro. Attraverso i propri corsi, ABTG punta a fornire ai partecipanti le informazioni preliminari su ambiti come finanza decentralizzata (DeFi), NFT, Metaverso, Blockchain, ecc. per poi mostrare loro come trarre un vantaggio finanziario da questi nuovi mondi, che ancora oggi danno possibilità di guadagno impensabili sui mercati tradizionali.

I corsi della società spiegano come il primo passo per entrare in questo nuovo universo sia scegliere un Exchange, ossia una piattaforma di scambio di criptovalute, dove creare un account e caricare nel proprio “wallet” dei soldi tramite moneta fiat, che potranno essere poi convertiti in criptovalute. Tra i principali Exchange, alcuni dei quali hanno una propria criptovaluta, ci sono Binance e FTX, mentre alcune delle criptovalute più conosciute sono Bitcoin, la prima lanciata a inizio 2009, BNB (la criptovaluta di Binance), Ether(il token della blockchain Ethereum) e Mana, la criptovaluta del metaverso Decentraland.

Una volta effettuate queste prime operazioni e l’acquisto di criptovalute, l’utente ha varie possibilità: fare operazioni di buy and hold (comprare le criptovalute e lasciarle ferme, aspettando che crescano); fare operazioni di trading online; dare in prestito le proprie criptovalute alla finanza decentralizzata. Inoltre, può scegliere di entrare in uno o più Metaversi, dei veri e propri mondi paralleli, considerati i social media del futuro, dove muoversi, giocare, fare investimenti, ecc.

L’aspetto più interessante di tutti questi nuovi mondi è l’estrema volatilità dei mercati, che consente percentuali di guadagno impensabili nel mondo reale. Per dare alcuni parametri, un Bitcoin è passato da 4.000 dollari di valore nel 2017 a 65.000 dollari nel 2021, con una crescita di quasi il 1.300%. Certo, oltre ai picchi di crescita ci sono anche quelli di decrescita, ma il massimo che si può perdere è quello che si investe, mentre i guadagni sono potenzialmente infiniti. Inoltre, attraverso alcuni semplici strategie e tool, è possibile controllare l’andamento delle proprie criptovalute e, ad esempio, acquistarle poco prima di un rialzo importante, venderle prima che scendano, oppure comprarle quando vengono lanciate, momento in cui solitamente in un solo giorno il loro valore può crescere anche di 100 volte.

Interessarsi di finanza decentralizzata e capire come utilizzarla al meglio, oltre che essere importante per stare al passo con i tempi, è dunque un ottimo modo per far fruttare il più possibile i propri risparmi, tanti o pochi che siano. Per fare trading in questo mondo, infatti, non è necessario disporre di capitali, si può partire con qualsiasi cifra ed è quindi alla portata di tutti.

Il corso di ABTG sulle criptovalute è disponibile online direttamente dal sito www.alfiobardolla.com

Alfio Bardolla

Alfio Bardolla è fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (ABTG), società leader in Europa nella formazione finanziaria personale, ha formato oltre 50.000 persone attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzate. La società conta oltre 100 collaboratori ed è presente in Italia, Spagna e Russia.

Bardolla ha pubblicato 8 libri, tra cui “I soldi fanno la felicità”, distribuito anche in lingua inglese e spagnola, e “First Class”, il più venduto su Amazon e 4° nella classifica libri di Repubblica e del Corriere della Sera. Ad oggi le sue opere sono state vendute in oltre 350.000 copie.

www.alfiobardolla.com