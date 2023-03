Alfio Bardolla: dopo il successo strepitoso ottenuto in Spagna, è tutto pronto per il “Wake Up Call” di Rimini

Dal 31 marzo al 02 aprile torna al Palacongressi di Rimini l’evento unico in Italia che insegna come raggiungere la Libertà Finanziaria

Milano, 13/03/2023 – Alfio Bardolla Training Group, azienda leader in Europa sulla formazione finanziaria personale, ha chiuso ieri con dei numeri pazzeschi la terza edizione dell’ormai noto “Wake Up Call” a Malaga, con dei risultati in termini di crescita strabilianti. Wake Up Call è il più grande evento per il mercato spagnolo sui temi della libertà finanziaria ed è stato il culmine di un tour che Alfio stesso ha fatto nelle ultime settimane attraverso diverse città spagnole.

Secondo Bardolla, dopo la due giorni spagnola, l'attuale situazione di inflazione, la paura di perdere i risparmi e il fatto di non avere una solida formazione finanziaria fanno sì che sempre più spagnoli cerchino di coprire le proprie esigenze di formazione finanziaria senza avere un chiaro riferimento a cui rivolgersi. Ecco perché quest'anno è aumentata la partecipazione all’evento annuale di oltre il 20%.

E anche per questa edizione, Bardolla è riuscito a raccogliere relatori di grande prestigio internazionale in grado di contribuire con le proprie conoscenze ed esperienze ad una formazione che permetta ai partecipanti di raggiungere l’obiettivo primario: la propria libertà finanziaria. Robert Kiyosaki, Jorge Danes e Anxo Perez oltre ad Alfio, hanno condiviso il palco del Wake Up Call, diffondendo le loro conoscenze per una migliore gestione delle finanze personali.

E reduce dal grandissimo successo spagnolo Alfio Bardolla è pronto per un ritorno alla grande sul palco del Palacongressi di Rimini, con una tre giorni che sarà veramente memorabile.

Il “Wake Up Call”, che si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile, è un vero e proprio invito a “svegliarsi” e a prendere in mano la propria vita con decisione, per costruire il proprio futuro, con l’aiuto di esperti internazionali anche in questo caso di livello altissimo: oltre alla partecipazione di Alfio fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group (ABTG spa quotata in borsa a Milano), che ha formato oltre 40.000 persone attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzate, si alterneranno figure del calibro di Robert Kiyosaki, speaker motivazionale, imprenditore e scrittore di libri sulla crescita personale, tra cui “Padre Ricco Padre Povero”, la cui missione è condividere la formazione finanziaria e Robert Allen, padre della formazione personale, formatore sulla libertà finanziaria e uno dei più influenti consiglieri di investimento immobiliare di tutti i tempi. Ha scritto, tra gli altri, il manuale “Come creare molteplici fonti di reddito”.

Per ottenere la vera ricchezza non si può fare affidamento su una singola entrata economica, ma bisogna avere diverse fonti di reddito slegate tra loro, dal tempo e dallo stipendio. Per raggiungere la Libertà Finanziaria e mantenere inalterato il proprio stile di vita anche senza lavorare 8 ore al giorno, bisogna automatizzare queste entrate economiche così da avere più tempo libero per sé e le proprie passioni, secondo Alfio Bardolla le entrate automatiche si possono ottenere grazie a investimenti immobiliari, al trading o al business. Durante il Wake Up Call si lavorerà sui reali motivi che portano le persone nella loro situazione finanziaria attuale e si individueranno obiettivi e azioni da mettere in pratica per vivere la vita che si è sempre sognato. Inoltre si lavorerà su come creare, gestire e proteggere il denaro.

L’imminente edizione di Wake Up Call, che il suo fondatore Bardolla definisce come la sveglia che ti farà aprire gli occhi sulle infinite possibilità finanziarie che hai e sugli errori che stai commettendo, e che ha registrato oltre 53.000 partecipanti negli ultimi 10 anni, sarà trasmessa anche in livestream, per cui non ci sono scuse per non prendere in mano la propria vita partendo proprio dall’aspetto finanziario.

https://www.alfiobardolla.com/

Alfio Bardolla

Alfio Bardolla è fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (ABTG), società leader in Europa nella formazione finanziaria personale, ha formato oltre 50.000 persone attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzate. La società conta oltre 100 collaboratori ed è presente in Italia, Spagna e Russia.

Bardolla ha pubblicato 8 libri, tra cui “I soldi fanno la felicità”, distribuito anche in lingua inglese e spagnola, e “First Class”, il più venduto su Amazon e 4° nella classifica libri di Repubblica e del Corriere della Sera. Ad oggi le sue opere sono state vendute in oltre 350.000 copie.