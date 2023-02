Alfredo Cospito, corteo anarchici a Milano: scontri con forze ordine - Video

Corteo per Alfredo Cospito e contro il 41 bis a Milano: scontri tra anarchici e forze dell'ordine. Dai manifestanti, giunti all'altezza di via Sabotino, sono state lanciate bombe carta, bottiglie e pietre. Uno scontro violento, durato più di qualche minuto, con le forze dell'ordine che contrastavano l'avanzata degli 'scudi' e dei bastoni delle prime file dei manifestanti. Dopo un vero e proprio corpo a corpo in due tempi, la polizia è riuscita a far indietreggiare gli anarchici in via Altaguardia, dove sono lanciati più lacrimogeni e dove sull'asfalto restano tavolini dei dehors e piante. Gli anarchici hanno anche rotto le vetrine di un istituto di credito in viale Bligny.

UN FERMO - C'è un fermato, ma il conto potrebbe salire, tra i manifestanti scesi in piazza a Milano. In via Col di Lana un ragazzo è stato bloccato dalle forze dell'ordine e una volta a terra continuava a urlare per attirare l'attenzione dei giornalisti presenti, alcuni dei quali hanno ripreso la scena. Il corteo milanese degli anarchici si è trasformato quasi subito in contestazione, poi in guerriglia con scudi da una parte e dall'altra in viale Sabotino. I manifestanti, circa 200 all'inizio, hanno ingrossato le fila fino a diventare almeno 400 e hanno continuato la loro marcia lungo via Vittadini, via Bocconi, viale Bligny prima di imboccare la Darsena e 'disperdersi' in via Gola. Terminato il corteo resta la conta dei danni e delle persone bloccate dalle forze dell'ordine, oltre che di eventuali feriti.