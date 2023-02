Alfredo Cospito, scontri a Milano: 11 anarchici denunciati

Cospito è stato intanto ricoverato ieri in via precauzionale all'ospedale San Paolo

Gli 11 anarchici accompagnati ieri in questura a Milano dopo gli scontri nel corteo di solidarietà ad Alfredo Cospito sono stati denunciati per danneggiamento e per altri reati.

Cospito è stato intanto ricoverato ieri in via precauzionale all'ospedale San Paolo di Milano. ''Su indicazione dei sanitari, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto oggi (ieri, ndr.) il trasferimento, in via precauzionale, del detenuto Alfredo Cospito dal carcere milanese di Opera all'ospedale San Paolo" scrive in una nota il ministero della Giustizia sul detenuto al 41 bis del carcere di Opera da oltre tre mesi in sciopero della fame. "Dalle 18.39, Cospito si trova in una delle camere riservate ai detenuti in regime di 41bis. La salute di ogni detenuto costituisce priorità assoluta'' spiegano dal ministero.