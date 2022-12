Algorand lancia il protocollo Cometa

Il problema della liquidità rappresenta da sempre una sfida per i mercati digitali e per la stabilità della finanza decentralizzata. Per colmare questa lacuna, Algorand, proprietario del token ALGO e leader globale del comparto fintech, ha recentemente annunciato il lancio del protocollo Cometa. Il servizio dovrebbe consentire alla piattaforma di attirare liquidità sostenibile e a basso costo, con la massimizzazione dei guadagni in conto capitale, e con un generale aumento dell’efficienza delle operazioni.