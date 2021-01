Alibaba, Jack Ma riappare in video per la prima volta da ottobre

Il fondatore di Alibaba Jack Ma è apparso per la prima volta dalla fine di ottobre in un videomessaggio distribuito dai media statali cinesi. Nel videomessaggio il 56enne si rivolge a 100 insegnanti nelle zone rurali. Ma ha anche annunciato l'intenzione di impegnarsi in attività filantropiche, più di quanto abbia fatto prima.

"In questi giorni ho imparato e riflettuto insieme ai miei colleghi. Adesso siamo ancora più determinati a dedicarci all'educazione e alla beneficenza", ha detto Ma nel suo discorso a un evento annuale organizzato dalla sua fondazione. Il fondatore del colosso online non aveva fatto apparizioni pubbliche dalla fine di ottobre, dopo aver criticato aspramente i regolatori cinesi in un discorso. In seguito ci sono state speculazioni sulla sua scomparsa.