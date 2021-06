Alice Conventi, La Bellezza Svelata: il Bestseller su come valorizzare la propria bellezza interiore ed esteriore

Milano, 04.06.2021 – I dati parlano chiaro. In Italia soltanto il 30% delle donne dichiara di avere un alto livello di autostima verso se stesse, in funzione della propria vita. Un dato questo che denota quanto sia difficile per la donna di oggi, vivere una vita in linea con le proprie ambizioni, tanto in ottica di successo personale quanto in ottica di successo professionale.

Per tutte coloro che desiderano riprendere in mano la propria vita e renderla un capolavoro, esce oggi il libro di Alice Conventi “LA BELLEZZA SVELATA. Come Valorizzare La Tua Bellezza Interiore Ed Esteriore Attraverso Il Metodo Rigenesa” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice va a condividere con le proprie lettrici le stesse informazioni che permetteranno loro di riscoprire la propria essenza, prendere consapevolezza della propria bellezza e ritrovare la via della felicità.

“Con il mio libro voglio spiegare alle persone come portare la bellezza e il benessere interiore ed esteriore nella propria vita” afferma Alice Conventi, autrice del libro “Al suo interno ripercorro la storia della mia vita, la mia evoluzione personale e professionale e come il Metodo Rigenesa mi abbia aiutato a diventare un’imprenditrice capace di far crescere il mio business nel settore del benessere. La mia speranza è che il mio manuale possa aiutare altre donne a raggiungere i medesimi obiettivi”.

Secondo l’autrice, ciò che fa veramente la differenza in termini di autostima personale è la capacità di passare subito all’azione. Ponendo le basi sulla fiducia in se stessi, con impegno, costanza e determinazione è realmente possibile fare la differenza nella vita di tutti i giorni e vivere appieno la propria felicità. A dimostrazione del fatto, come dimostra il libro di Alice Conventi, che siamo noi stessi gli unici responsabili della nostra vita e di conseguenza gli artefici della nostra stessa realtà.

“Quello di Alice Conventi non è un semplice libro: è un vero e proprio percorso di crescita personale e professionale che accompagna le lettrici a valorizzare la propria essenza di donna e quindi la propria bellezza interiore ed esteriore” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “La bellezza è in tutto ciò che ci circonda e solo riscoprendo se stessi è possibile vivere al massimo la propria vita e tutto ciò che di più bello è in grado di offrirci ogni giorno”.

“Ho capito subito che Giacomo Bruno era la persona giusta alla quale affidarmi per realizzare questo mio grande sogno editoriale” conclude l’autrice. “Con lo staff della Bruno Editore, che mi ha seguito con professionalità nel corso di tutto il processo di pubblicazione, si è creata sin da subito una meravigliosa sinergia che ha portato alla realizzazione di questo mio primo libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3eWcyoN

Alice Conventi è nata a Codigoro nel 1981. Cresce a Vaccolino, un piccolo paese della provincia di Ferrara. Moglie di Marco Finessi e madre di due bellissime creature, Lorenzo ed Edoardo. Sin dai suoi studi magistrali con indirizzo socio-psicopedagogico, si è sempre interessata alla bellezza, al benessere della persona e alla crescita personale. I suoi successivi percorsi e l’esperienza professionale nel settore delle unghie come onicotecnica, le hanno dato ben presto la possibilità di ampliare i propri orizzonti conoscitivi unendo, alle competenze prettamente di estetica e bellezza del corpo, anche quelle dell'Anima, attraverso discipline olistiche ed evolutive. Immensa sostenitrice del fatto che tutto è energia e che questa non la si può distruggere ma la si può solo trasformare, ha iniziato ad occuparsi di percorsi energetici e della propria evoluzione personale. Determinata ad apportare il proprio contributo al mondo, attraverso i suoi scritti stimola il lettore ad una profonda autoanalisi al fine di realizzare i propri sogni, rendendo la propria vita un capolavoro. Sito web: http://www.rigenesa.it/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, giornalista, è stato nominato da Forbes Leader “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e ha aiutato oltre 700 Autori a pubblicare un libro sui temi dello sviluppo personale e professionale, anche in self-publishing. È anche Editore del magazine Vivi a Fiori. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

