Alimentaria&Hostelco segnano un punto di svolta nella ripresa del settore

BARCELLONA, Spagna, 8 aprile 2022 /PRNewswire/ -- La principale piattaforma fieristica per il settore alimenti, bevande e attrezzature per il settore turistico-ricettivo chiude un'edizione segnata dall'ottimismo e dagli affari che ha nuovamente riunito l'intero settore e ha contribuito alla sua ripartenza in un momento fondamentale per la sua crescita. Alimentaria&Hostelco si è distinta per l'elevato grado di internazionalizzazione e la presentazione di innovazioni e nuove tendenze che rappresentano una svolta verso lo sviluppo di prodotti più sostenibili e sani.

L'evento, che si conclude oggi, ha visto la partecipazione di oltre 3.000 espositori provenienti da 52 Paesi intenzionati a incoraggiare il business, l'internazionalizzazione e la ripartenza di settori strategici per l'economia spagnola. I numeri spiegano la portata di questa edizione: quasi 100.000 visitatori, di cui il 23% internazionali provenienti da 149 Paesi, oltre a un impatto economico stimato di 180 milioni di euro, con l'occupazione di 85.000 m2 di area espositiva netta, praticamente l'intera sede della Fira de Barcelona Gran Vía.

In questo modo, Alimentaria&Hostelco ha consolidato ancora una volta la sua posizione di evento strategico globale per l'internazionalizzazione delle aziende partecipanti. Su oltre 3.000 espositori, 400 erano internazionali, provenienti da 52 Paesi. Brasile, Slovacchia, Australia, Canada, Emirati Arabi Uniti e Porto Rico hanno partecipato per la prima volta all'evento.

La piattaforma fieristica ha riconfermato la sua leadership, migliorando la complementarità dei settori rappresentati e offrendo una piattaforma aziendale eccellente per i suoi professionisti. È interessante segnalare la presenza di 1.400 grandi acquirenti invitati da mercati strategici per l'esportazione di attrezzature per gli alimenti e la ristorazione, come l'Unione europea, gli Stati Uniti e l'America Latina, che hanno partecipato a circa 13.000 incontri con le aziende.

Innovazione alimentare sostenibile e sana, gastronomia, gestione legata alla sostenibilità, prodotti sani e aumento di proteine vegetali, oltre alle ultime tendenze nel settore alberghiero, sono stati i protagonisti del programma di attività di entrambi gli eventi, in cui sono state presentate oltre 300 innovazioni, con la partecipazione di 30 chef leader per un totale di 36 stelle Michelin. Inoltre è stato possibile visitare la riproduzione di un hotel con le più recenti tecnologie.

La prossima edizione della piattaforma fieristica organizzata da Fira de Barcelona si terrà a marzo 2024 presso la sede Gran Via.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1783223/Fira_de_Barcelona.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg