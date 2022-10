Alimentazione, al via 'Immensamente', formare al ben mangiare per sconfiggere la fame mondo'

Al via 'Immensamente' un progetto formativo di educazione alimentare, indicata fra i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, rivolto a bambini tra i 0 e i 13 anni per sconfiggere la fame nel mondo. Se ne parlerà in sala stampa della Camera dei deputati martedì 25 ottobre alle 12 alla presenza tra gli altri dell'onorevole Chiara Braga; Giuseppe Di Mauro, presidente Sipps; Andrea Vania, ricercatore indipendente, già Centro Nutrizione Pediatrica Policlinico Umberto I di Roma; Eliana Avolio, dietista Municipio II di Roma; Antonella Cristina Venuti, dietista Municipio II di Roma; lessandro Pirinoli, amministratore delegato Compass Group Italia; Laura Bertola, responsabile commerciale Compass Group Italia; Francesca Sorvillo, responsabile progetti educational Neways.

Entro il 2030, si prevede che circa 600 milioni di persone vivranno ancora in povertà. Dopo la pandemia da Covid-19, che ha visto aumentare del 10%, la malnutrizione nel mondo, si è capito che i sistemi alimentari sostenibili possono fare la differenza contribuendo a migliorare l’accesso al cibo di qualità, sostenendo le comunità locali e l’economia circolare, e sviluppando un uso più equo delle risorse che generi nuove forme di benessere sociale ed economico. Ma per rispondere a queste sfide è fondamentale coinvolgere i giovani sin dall’infanzia attraverso campagne di educazione alimentare di ampio respiro.

'Immensamente' sarà quindi rivolto ai bambini e ragazzi dei nidi e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Municipio II di Roma Capitale, per i prossimi 5 anni scolastici fino al 2026-2027, ma anche ai loro insegnanti e alle loro famiglie, la cui struttura è di supporto al percorso didattico delle lezioni di Scienze, di Educazione alimentare e ambientale e di Educazione civica, coinvolgendo anche l’aspetto artistico. L’obiettivo di Immensamente è fornire ai giovanissimi studenti e ai loro genitori le informazioni necessarie per una corretta, sana e responsabile alimentazione che eviti lo spreco alimentare, che promuova la sostenibilità ambientale, l’agricoltura sociale e il multiculturalismo attraverso il cibo, ma che sia anche in grado di sviluppare un’attenzione particolare all’igiene e alle buone abitudini a tavola. Il tutto in maniera ludica attraverso la distribuzione totalmente gratuita di materiali didattici cartacei e digitali, la partecipazione a incontri organizzati nelle scuole e l’organizzazione di laboratori culinari nelle mense scolastiche.

Immensamente è promosso dal Comune di Roma e da Compass Group Italia, società leader nei servizi di ristorazione. La supervisione scientifica dei contenuti è a cura di Sipps (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale). L’iniziativa è gestita da Neways (www.neways.it), società di comunicazione specializzata in campagne educational nella sensibilizzazione di docenti, studenti e rispettive famiglie su tematiche ambientali, etiche e sociali, offrendo alle scuole l’opportunità di migliorare e integrare il percorso di formazione attraverso la creazione di contenuti ad hoc. Il progetto Immensamente (www.immensamente.com) verrà presentato alla stampa martedì 25 ottobre 2022, alle ore 12, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati (ingresso da Via della Missione, 4), con accredito obbligatorio entro il lunedì 24 ottobre, ore 12.