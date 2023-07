Alimenti, Buttarelli: "Gdo pronta a tutelare valore cibo italiano"

"I problemi che si sono registrati nel settore agroalimentare negli ultimi due anni necessitano di un gioco di squadra, abbiamo a cuore la produzione primaria perché abbiamo rapporti di partnership molto profondi in quanto come distribuzione moderna abbiamo interesse a stare vicino al territorio e quindi è stato molto importante l'incontro di oggi". Ad affermarlo all'Adnkronos è stato Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, a margine dell'assemblea di Unaitalia, l'associazione dei produttori delle carni avicole e delle uova italiani.

"Riteniamo che ci sia bisogno di informazione verso il cliente per tutelare il valore del cibo italiano e, nello specifico delle carni avicole italiane, - ha spiegato - quindi anche noi come soggetto della filiera possiamo fare la nostra parte e, la nostra presenza qui, - ha aggiunto - è per indicare la volontà di collaborare in modo aperto, ciascuno per il suo ruolo, nell'obiettivo comune di fare il bene del Paese".