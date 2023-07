Alimenti, Consorzio Grana Padano avvia collaborazione con McDonald's

Il Consorzio Tutela Grana Padano da oggi entra ufficialmente nel paniere dei prodotti italiani a denominazione protetta utilizzati da McDonald’s per le sue ricette. L’adesione del Consorzio al progetto di McDonald’s, che ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze Made in Italy e che conta sul contributo di importanti partner quali Fondazione Qualivita, associazioni di settore, istituzioni ed imprenditori locali, farà sì che il celebre formaggio Dop diventi uno degli ingredienti del McChicken Pesto Rosso che, in occasione della quinta edizione delle “Chicken Creation”, è stato realizzato dagli chef di McDonald’s e dal brand GialloZafferano, il food media brand con il quale il Consorzio Grana Padano collabora da anni.