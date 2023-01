Alimenti, da oggi via libera ufficiale alle larve del verme della farina

Arrivano le larve nel piatto. Da oggi infatti saranno messe in commercio in Ue le larve del verme della farina minore (Alphitobus diaperinus) congelate, in pasta, essiccate come nuovo alimento dal 26 gennaio. E’ quanto annuncia la Coldiretti sulla base del regolamento della Commissione europea che ha autorizzato la societa' Ynsect Nl B.V. ad immettere nel mercato europeo queste larve nell’ambito della normativa comunitaria sui novel food.

Il loro utilizzo è permesso – sottolinea la Coldiretti - in una serie di alimenti come pane, panini, cracker, grissini, barrette ai cereali, nei prodotti a base di pasta, pizza o cioccolato ma anche nei preparati a base di carne, di prodotti sostitutivi della carne e nelle minestre. Una novità che fa seguito al via libera al grillo domestico (Acheta domesticus), alla larva gialla della farina (Tenebrio molitor) e alle cavallette (Locusta migratoria) per uso alimentare umano, ed altre domande sono in lista di attesa.

" Si tratta peraltro di alimenti che sono stati oggetto di valutazione dell’Efsa, l’autorità alimentare Europea che però – precisa la Coldiretti – nel suo parere scientifico ha rilevato che il consumo di questi insetti può causare reazioni allergiche nelle persone allergiche ai crostacei e agli acari della polvere".