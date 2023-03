I quattro decreti per l'adozione di etichette obbligatorie per l'immissione in commercio di alimenti contenenti quattro diverse farine di insetti sono stati firmati oggi e notificati alla Commissione Ue dai ministri dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso e della Salute Orazio Schillaci. La Commissione Ue ora ha tre mesi per dare una risposta.