Alimenti, Gemmato: "Verso riapertura mercato giapponese a carni suine italiane"

"Con l’incontro odierno abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti che porterà alla piena riapertura del mercato giapponese alle carni suine italiane. Il nostro Paese vanta un’antica tradizione nella produzione di eccellenze agroalimentari, caratterizzate da un’elevata qualità grazie all’adesione a rigidi disciplinari in materia di requisiti sanitari, le cui valutazioni sono effettuate dal ministero della Salute sulla base dei più rigorosi principi scientifici in aderenza anche alle normative stabilite a livello internazionale". Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che oggi ha incontrato vice ministro dell’Agricoltura del Giappone, Hideo Tsunoda. La riunione è stata l’occasione per fare il punto sui negoziati già intrapresi circa la riapertura del mercato giapponese alle carni suine italiane e per riprendere la discussione tra i tecnici dei ministeri competenti italiano e giapponese.

"Dall’incontro è emersa l’avvenuta autorizzazione, da parte del ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca del Giappone, all’esportazione di prodotti a base di carne suina sottoposti a trattamento termico in Giappone a favore di 17 stabilimenti italiani. Sul tema dei prodotti stagionati, invece, si è registrata un'apertura da parte giapponese e la disponibilità a collaborare con i tecnici del ministero della Salute", conclude la nota.