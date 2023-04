Alis, al Consiglio direttivo nuove adesioni e progetto basket bond

"A distanza di un mese da LetExpo, ci siamo riuniti oggi per approfondire e discutere quanto realizzato nel grande evento fieristico di Verona, il cui bilancio conclusivo ci ha resi estremamente orgogliosi del lavoro svolto, e per programmare i prossimi progetti della nostra associazione". E' quanto sottolinea il presidente di Alis Guido Grimaldi intervenendo ai lavori del Consiglio direttivo dell’Associazione, svoltosi presso la sede nazionale di Alis a Roma.

Nell'annunciare ufficializzazione nel Consiglio direttivo della nomina di Francesca Fiorini, attuale responsabile dell'area legale, a nuovo segretario generale di Alis Grimaldi si è detto certo che "la serietà, la professionalità e la passione che contraddistinguono da sempre il suo operato saranno determinanti per svolgere al meglio questo nuovo incarico”.

Dal presidente di Alis è giunto anche il benvenuto ai nuovi soci, in particolare, "come socio consigliere ad Etti Sicurezza, società toscana leader a livello europeo nella produzione e personalizzazione di sigilli di sicurezza ed altri prodotti per la sicurezza del trasporto delle merci, così come agli enti di formazione che svolgeranno una preziosa attività con la nostra Alis Academy: la Fondazione Its Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova, l’Istituto di Istruzione Superiore 'Arco-Este' di Mantova e l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni XXIII” di Salerno”.

Alla seduta sono inoltre stati illustrati nuovi progetti associativi. "Abbiamo infatti presentato l’operazione finanziaria denominata Progetto Basket Bond Alis, sviluppato da Alis Service in collaborazione con i soci Watson Farley & Williams, in qualità di consulente legale, e RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile - in qualità di consulente finanziario, e con Banca Finnat Euramerica, in qualità di Lead Arranger", spiega Grimaldi. "Questo strumento, con una dotazione iniziale minima di 100 milioni di euro - prosegue il presidente di Alis - ha l’obiettivo di supportare la realizzazione dei progetti industriali degli associati strumentali al potenziamento della capacità competitiva degli stessi e del sistema economico nel complesso, collaborando al processo di innovazione, potenziamento e trasformazione del comparto della logistica”.

“Ritengo inoltre strategica per Alis la costituzione, ratificata nel Consiglio di oggi, della Commissione tecnica denominata 'Sicurezza e Cybersecurity', che sarà presieduta dal generale Paolo Pelosi e che - conclude Guido Grimaldi - si porrà l’obiettivo di monitorare costantemente e tempestivamente le possibili soluzioni ai rischi per l’integrità delle organizzazioni e delle imprese associate”.