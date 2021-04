Alitalia, a rischio stipendi aprile

Se non verranno bloccati i 55 milioni di ristori per i danni subiti a causa della pandemia

Stipendi di aprile a rischio per i lavoratori di Alitalia. Se non verranno, infatti, sbloccati i 55 milioni di ristori per i danni subiti a causa della pandemia non potranno essere erogate le retribuzioni di questo mese. E' quanto è emerso, secondo quanto riferiscono fonti sindacali, dall'incontro tra i commissari straordinari di Alitalia e i sindacati di categoria.

I commissari straordinari di Alitalia stanno lavorando, di concerto con il Mise, allo sblocco dell’ultima tranche di ristori Covid previsti dal Dl Rilancio, risorse necessarie per il prosieguo delle attività aziendali, inclusa l’erogazione delle retribuzioni. Lo riferiscono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl al termine dell'incontro nel pomeriggio. Nella serata di oggi è previsto un incontro tra i ministri. Il tavolo di crisi sindacale con i Commissari rimane quindi aperto in attesa di aggiornamenti sin dalle prossime ore.