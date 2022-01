Alitalia: Assovolo, manifestazione molto partecipata, azienda paghi cigs a zero ore

È stata "molto partecipata" la manifestazione organizzata oggi dal sindacato Assovolo davanti alla sede della Società Alitalia Sai in A.s. per sollecitare i pagamenti della Cassa Integrazione dei Lavoratori in Cigs a zero ore. "Gli ultimi pagamenti risalgono al mese di settembre 2021 con un ritardo di quasi quattro mesi", spiega il segretario generale , Davide Carovana.

La manifestazione di oggi si è svolta contemporaneamente alla riunione del CdA di Ita Airways per il via libera al piano strategico quinquennale della società. "Se la situazione dei pagamenti della Cassa Integrazione non si sbloccherà nelle prossime ore, saranno organizzati altre manifestazioni e presidi permanenti nei prossimi giorni", annuncia ancora il sindacato.