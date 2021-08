Alitalia, biglietti Ita da 26 agosto e voli da 15 ottobre

Dal 26 agosto via alla raccolta di candidature per lavorare nella compagnia aerea: servirà il green pass

Il 26 agosto Ita, la nuova compagnia aerea che subentrerà ad Alitalia, avvierà la vendita dei biglietti per i propri voli a partire dal 15 ottobre. L’avvio della commercializzazione dei biglietti segue il conseguimento delle certificazioni (Certificato di Operatore Aereo e Licenza di Esercizio) che Ita ha ottenuto dall’Enac il 18 agosto. Lo rende noto Ita al termine del Cda che si è svolto oggi.

Sempre dal 26 agosto Ita avvierà una campagna di raccolta di candidature per le figure professionali da inserire successivamente nelle aree operative di volo e di terra e in quelle di staff. In linea con i valori e la strategia della compagnia, che punta con decisione sulla digitalizzazione dei processi aziendali per sviluppare un’organizzazione flessibile e snella, si legge in una nota, "il processo di raccolta delle candidature avverrà online, sul sito web https://cving.com/ita-jobs, attraverso l’ausilio di innovative piattaforme digitali".

In linea con le procedure anti-Covid e a salvaguardia della salute di dipendenti e clienti, Ita sta adottando una policy per cui sarà richiesto a tutti i dipendenti il Green Pass.