Giornata di vertenze sindacali in Italia. Sul fronte Alitalia, chiesta oggi la cassa integrazione straordinaria fino al 2025 per i non assunti in Ita, la nuova flotta aerea della compagnia. Protestano invece a Napoli i lavoratori della Whirlpool, che hanno occupato l'autostrada chiedendo il blocco dei licenziamenti.