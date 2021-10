Il decollo per Cagliari-Roma un quarto d'ora dopo

Parte in ritardo l’ultimo volo di Alitalia. Il volo Az1586 Cagliari-Roma, programmato per le 22,05, decollerà con un quarto d’ora di ritardo alle 22,20. Una notizia che, questa volta, viene accolta con indulgenza dai passeggeri che cominciano ad arrivare al gate per l’imbarco.