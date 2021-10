Alitalia, passeggero ultimo volo: "Se ne va un pezzo di storia"

"Non potevo mancare. Sono venuto apposta da Roma per poter fare quest’ultimo volo. E lo faccio con amarezza perché se ne va un pezzo di storia". A parlare è un passeggero romano dell’ultimo volo Alitalia che alle 22 decollerà da Cagliari alla volta di Roma Fiumicino. Uno dei primi dei 175 passeggeri ad arrivare nello scalo cagliaritano. "Sono 49 anni che volo con Alitalia. La prima volta - ricorda - è stato con Caravel Roma-Algeri. Ora se ne va un pezzo di storia che non è solo la mia storia ma la storia del Paese. Per questo mi sembrava doveroso venire qui. Sono partito da Roma questa mattina e ora torno con il volo Az1586".

"C’è tanta amarezza, molto dispiacere anche per la vicenda umana dei dipendenti e per le gestioni disastrose di manager che l’hanno affossata con scelte sbagliate", prosegue. Dopo un passato "glorioso, simbolo dell’Italia nel mondo, il futuro è un’incognita. Non so dove potrà andare la nuova Ita con 52 aerei e senza il lungo raggio. Chissà…", dice avviandosi verso l’imbarco.