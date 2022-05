ALL - Accor Live Limitless e il Paris Saint-Germain risvegliano il bambino che è in noi

Una camera degli hotel Accor a Parigi, Siviglia, Marrakech, Salerno e San Paolo sarà decorata con i ricordi d'infanzia di cinque giocatori del Paris Saint-Germain.

Potrà essere prenotata su ALL.com per soggiorni di una o più notti a partire dal 23 maggio e per tutta l'estate

#whereitALLstarted

PARIGI, 23 maggio 2022/PRNewswire/ -- À partire dal 23 maggio e per tutta l'estate, ALL – Accor Live Limitless, sponsor ufficiale del Paris Saint-Germain, propone alle famiglie e ai bambini di vivere un'esperienza unica trascorrendo una o più notti a Parigi, Siviglia, Marrakech, Salerno e San Paolo nella camera di un hotel Accor. Le camere saranno ispirate a quelle di cinque giocatori del Paris Saint-Germain quando erano bambini: Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma e Marquinhos.

La camera di un bambino è il tempio dei suoi sogni più belli, un luogo unico e magico. E' proprio tra le sue mura, decorate con i poster dei campioni e piene di ricordi, che i bambini sognano in grande e immaginano come saranno una volta adulti.

Prima di unirsi al Paris Saint-Germain e a farsi notare nei campi da calcio del mondo intero, anche Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma e Marquinhos sognavano in grande. La campagna «where it ALL started» realizzata in questi hotel, è proprio un omaggio all'infanzia ricca di promesse di questi giocatori!

Partner e sponsor ufficiale del Paris Saint-Germain, ALL – Accor Live Limitless, risveglia il loro bambino interiore, ricreando proprio attraverso i ricordi, la camera della loro infanzia in un hotel Accor, non lontano dalla città dove sono cresciuti. Aprendo la porta sul loro passato, i cinque giocatori parigini offrono ai bambini e alle loro famiglie l'occasione di condividere le passioni, i segreti e i successi che hanno vissuto durante l'infanzia.

Sono dunque cinque gli hotel che propongono queste camere familiari senza precedenti:

· Al Sofitel Le Scribe Paris Opéra, la camera dedicata a Presnel Kimpembe invita i suoi giovani ospiti a entrare nel mondo di un bambino dinamico, appassionato di kung-fu, di musica e del Paris Saint-Germain

· All'Ibis Styles Sevilla, a Siviglia, una camera tipicamente andalusa ricorda le radici spagnole di Sergio Ramos - e la sua passione per i mattoncini da costruzione

· Al Fairmont Royal Palm Marrakech, la camera del piccolo Achraf Hakimi esprime l'attaccamento del calciatore alle sue radici e alla famiglia oltre alla grande passione per le moto e i videogiochi

· Al Novotel Salerno Est Arechi, a Salerno, la camera di Gianluigi Donnarumma – allora fan del giocatore Gianluigi Buffon - esprime l'anima del vero campione che trascorreva la domenica mattina davanti al cartone animato «Holly e Benji»

· Al Pullman São Paulo Vila Olimpia, la camera di Marquinhos - che condivideva con uno dei suoi fratelli - rende omaggio ai due pilastri del Brasile, la famiglia e il calcio, proprio lui che ha debuttato come difensore

Questo viaggio nel passato di Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma e Marquinhos, sarà indimenticabile per gli ospiti che soggiorneranno in una di queste camere.

Una volta arrivati, i clienti aderenti al programma ALL riceveranno la fotografia autografata accompagnata da un videomessaggio del giocatore.

ALL - Accor Live Limitless, attraverso la partnership con il Paris Saint-Germain, vuole far vivere un'esperienza unica e indimenticabile ai fan del calcio e ai membri ALL - il programma di fedeltà e la piattaforma di prenotazione Accor.

Rivedremo questi cinque giocatori del Paris Saint-Germain in un film sui momenti chiave della loro formazione dove sveleranno il loro segreto comune: l'importanza di credere in sé stessi e nei propri sogni.

I film e i contenuti fotografici sono accessibili qui: https://bit.ly/ALL_whereitallstarted

Le camere sono disponibili per la prenotazione a partire dal 23 maggio 2022 su https://all.accor.com/event/where-it-all-started.it.shtml o direttamente presso gli hotel interessati.

Da notare che solo "l'area bambini" è stata ridecorata e che i servizi per i genitori rimangono i medesimi propri ai 5 hotel in questione.

#whereitALLstarted @all @psg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1822879/Accor_Live_Limitless.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1822880/ALL_Paris_Saint_Germain_Logo.jpg